الذهب قرب أدنى مستوى له في شهرين

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو، قرب أدنى مستوى لها في شهرين، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع معدلات الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 بالمئة فقط إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو.

التغير في الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1938.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1938.30 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.03 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1027.27 دولار. وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1430.74 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18720 جنيهًا.

وشهد الذهب تراجع طفيف منذ نهاية الأسبوع الماضي ليفقد على مدار يومين 45 جنيهًا للجرام مع استمرار التحركات الحذرة في أسواق الذهب المحلية لتعكس الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وتداوله تحت المستوى 1950 دولارًا للأونصة.

قد يستمر الحذر في أسواق الذهب هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب ومن ثم التأثير على الذهب في مصر.