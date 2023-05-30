أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2340 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 18720 جنيها، ويأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على أسعار الأونصة عالمياً، بالإضافة إلى ترقب الأسواق للأوضاع في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18720 جنيهًا.

وشهد الذهب تراجع طفيف منذ نهاية الأسبوع الماضي ليفقد على مدار يومين 45 جنيهًا للجرام مع استمرار التحركات الحذرة في أسواق الذهب المحلية لتعكس الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وتداوله تحت المستوى 1950 دولارًا للأونصة.

قد يستمر الحذر في أسواق الذهب هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب ومن ثم التأثير على الذهب في مصر.

في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.

أسعار الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع معدلات الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونجرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.