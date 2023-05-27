رئة وردية .. ٣٠ مايو انطلاق مبادرة  التوعية ضد انتشار منتجات التبغ

تنظم المنصة المصرية ضد التبغ احتفالية كبرى في يوم ٣٠ مايو الجاري فى إطار فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ ويدعمها ويتعاون معها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية برئاسة الدكتورة راندا رزق، تطلق الاحتفالية مبادرة رئة وردية التي تتبناها المنظمة.

مبادرة رئة وردية

مبادرة رئة وردية هي مبادرة مجتمعية مصرية تتبناها المنصة المصرية لمكافحة التبغ من أجل حماية صحة مجتمعنا و أولادنا من مسببات الأمراض التي تصيب الرئة والجسم بسبب التدخين ومنتجات التبغ، لأن منتجات التبغ تتسبب فى العديد من الأمراض وتكلف الدولة الكثير من الأموال والوفيات وعلاج العديد من الامراض، وتتميز حملات التوعية بشكل عام بمشاركة أطياف المجتمع وبخاصة الشباب لرفع الوعى و الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة أن عرض بعض قصص النجاح للكيانات و التجارب الشخصية الناجحة، وترسم الطريق للنجاة من مخاطر ادمان التبغ، وهذا ما يوضح أهمية مثل هذه الحملات التوعوية، والبرامج الوقائية لكافة شرائح المجتمع.