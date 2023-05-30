تصدير 30 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 2023/5/30، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و652 شاحنة و440 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و314 شاحنة بضائع و429 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع عامة ومتنوعة و338 شاحنة بضائع و11 سيارة، ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل والقاهرة والسفينة MPLE BREEZE وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم أمل و بوسيدون إكسبريس والقاهرة.

وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و200 شاحنة بضائع

واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا.

وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 390 سيارة بوزن 780 طنًا قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكبًا بموانيها.

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ، هى:

1 - ميناء بورتوفيق.

2 - ميناء سفاجا.

3 - ميناء الغردقة.

4 - ميناء نويبع.

5 - ميناء الزيتيات.

6 - ميناء شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانىء، أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام إدارة الإلكترونية بالموانى وتزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة.