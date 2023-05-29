أوسوريو يٌعلن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش قبل المباراة

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثه عشر وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ، فيما يدخل طلائع الجيش لقاء الزمالك محتلا المركز السابع عشر لعب حتي الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في أحدي عشر مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة .

وعلى الجانب الأخر ، انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري

وشارك شيكابالا في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك بعد حصوله على راحة من مران الأمس في ظل تعرضه لاجهاد عضلي، وعاد اليوم للمشاركة بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .