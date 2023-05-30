فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم الثلاثاء

أكد مركز عمليات محافظة البحر الاحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهى( القيادات – فندق سى هورس – فندق صحارا – فندق الدفاع الجوى – فيلا شفيق جبر، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2032/5/30 من الساعة التايعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء، ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ.

حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.