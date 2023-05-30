سعر الدولار اليوم الثلاثاء في محال الصرافة والبنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار، بداية التداولات الصباحية في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ويهتم الكثر بشأن أسعار الدولار اليوم وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدولار صباح اليوم الثلاثاء 30 -5 - 2023، في 10 بنوك مصرية، وجاءت أسعاره اليوم على النحو الآتي:

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينما سجلت العملة الخضراء اليوم الثلاثاء في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

وسجلت العملة الخضراء اليوم الثلاثاء في بنك بركة نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم الثلاثاء قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجلت العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما سجلت العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وسجلت العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء في بنك الإسكان والتعمير نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما سجلت العملة الخضراء صباح اليوم الثلاثاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي تقدمها بوابة الوفد الإلكترونية.

