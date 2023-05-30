تكنولوجيا التوليف.. تقنية جديدة لعلاج مرض السكري والسرطان

أكد علماء في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية (NCFU)، أن تكنولوجيا التوليف على مرحلتين للمركبات المصنوعة من الإندولات ستساعد في الحصول على مكونات لأدوية جديدة ضد أمراض السرطان والسكري والملاريا.

وأشار العلماء إلى أن الطريقة المقترحة عبر تكنولوجيا التوليف للعلاج ستعمل على تبسيط إنتاج المواد الفعالة بيولوجيًا، القيّمة للطب.

الإندول

الإندول هو أهم فئة من الجزيئات العضوية، ويستخدم جزء الإندول في إنتاج العديد من الأدوية الشعبية، بما في ذلك الأدوية المضادة للسرطان والسكري والملاريا، والتي تم التأكيد عليها في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية (NCFU).

يعد "3-aminoindoles" أحد العناصر الأساسية المناسبة لإنشاء مواد نشطة بيولوجيًا مطلوبة في الطب.

وأوضح رئيس مختبر الطرق الاصطناعية الجديدة في "NCFU"، ألكسندر أكسينوف، أن "3-aminoindoles" هي مركبات غالبًا ما توجد في المركبات الطبيعية، لكنها غير مستقرة للغاية، وعملية الحصول عليها في المختبر كثيفة الموارد.

طريقة اقتصادية جديدة

وأضاف أكسينوف: "لقد طورنا طريقة اقتصادية جديدة لتخليق "3-aminoindoles"، ويعتمد النهج على التفاعل الذي درسناه بين الإندولات والنيتروسترين في وجود حمض الفوسفور، ثم نقوم بتحويل المركب الناتج إلى "3-aminoindole" عن طريق تفاعله مع الهيدرازين الهيدرات في فرن الميكروويف".

وفقًا للباحث، لا يُعرف اليوم سوى عدد قليل من الطرق لتخليق هذه الجزيئات، وكل من التقنيات المتاحة تتطلب عمالة مكثفة، وتتضمن أيضًا استخدام كواشف باهظة الثمن وعدوانية.

وتابع: "تعتمد طريقة علماء جامعة "NCFU" على استخدام المواد المتاحة، النيتروسترين في المرحلة الأولى، والهيدرازين أو أبسط الأحماض الأمينية في المرحلة الثانية".



وأضاف أكسينوف: "نحن الآن مهتمون بشكل خاص بالإنتاج التركيبي للقلويد كريبتوليبين، والذي أظهر خصائص مضادة للأورام ومضادة للملاريا، والجزء الرئيسي منه هو على وجه التحديد "3-aminoindoles"، لذلك فإن حل هذه المشكلة هو مسألة وقت".

وأشار أكسينوف إلى أن الطريقة تُستخدم بالفعل لتجميع عدد من المركبات الأخرى التي قد تصبح ذات أهمية خاصة للطب، ويرسل المتخصصون عينات للفحص البيولوجي وسيواصلون العمل مع أكثر العينات الواعدة.

وختم أكسينوف أنه من المتوقع أن تصبح بعض الجزيئات النشطة بيولوجيا الأساس لتطوير عقاقير أكثر فعالية ضد السرطان والسكري والملاريا.