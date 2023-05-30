القبض على سيدة تبث مقاطع منافية للآداب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو في حقها وتبين أنها إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .