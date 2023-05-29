كلام فى الهوا

الإثنين 29/مايو/2023 - 09:07 م 5/29/2023 9:07:08 PM

كل يوم يمر علينا يشبه اليوم الذى سبقه، والشهر الذى يمر يأتى شهر آخر بعده، هكذا يعيش الإنسان فى روتين وتكرار للأيام. فهناك من يستسلم وآخرون يرفضون أن يستسلموا ويحاولون أن يتعايشوا مع كل الظروف لإشباع ما يحتاجونه من الحياة. فالمستسلم لا يحاول حل أى مشكلة يتعرض لها، أما الآخر يتعامل مع المشكلات باعتبارها قوس قزح الذى يلون الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى أودع لكل إنسان قدرة وجعله يُميز بين الصواب والخطأ. والحقيقة أن كل إنسان قادر على التعايش فى كل الظروف إذا كانت لديه خبرة أو لا، ويبقى الفرق أن الأول المستسلم يأكل وينام ويتزوج ولا يفعل غير الذهاب أول كل شهر لكى يتقاضى أجره، ولا يرغب فى أن يعمل أكثر مما يفعل. ولكن الآخر يعلم جيداً أن الإنسان خُلق فى كبد، لذلك لا يحزن حين تضيق به الحياة ويستخدم ما لديه من خبرة للحصول على مكاسب مادية واجتماعية ومعنوية أكثر من عديمى الخبرة. الأبله الذى يخشى الفقر.

لم نقصد أحدًا!