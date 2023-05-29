حكم دولي يكشف فرص إعادة مباراة إنبي وفيوتشر (فيديو)

أثارت مبارة إنبي وفيوتشر ضمن منافسات كأس مصر، الجدل في الوسط الرياضي يعد توقف المباراة لمدة 25 دقيقة بسبب الاعتراض على هدف فيوتشر وعدم تمكن الحكم من مراجعة اللعبة بسبب عطل الفار.

و علق الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي، على أزمة مبارة إنبي وفيوتشر، قائلا: "حكم المباراة لم ينل الشارة الدولية لكنه تميز في المواسم الأخيرة من الدوري الممتار ".

تحفظات كثيرة على أداء حكم مبارة إنبي وفيوتشر

وأضاف رضا البلتاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، : لدي تحفظات كثيرة على أداء حكم مبارة إنبي وفيوتشر".

كان لابد أن يوقف الحكم اللعب ويلغي الهدف

وتابع رضا البلتاجي :" الفار كان يرى أن الهدف الذي احتسبه حكم المبارة لمصلحة فيوتشر غير صحيح لأن الكرة اصطدمت بالحكم ولكن حكم المبارة أقر بصحة الهدف بعد رؤية الهدف في شاشة الفار"، مضيفا:" الكرة اصطدمت بالحكم بما أعطى أفضلية للمهاجم وكان لابد أن يوقف الحكم اللعب وتعاد الهجمة".

وأردف: "الأخطاء الفنية للحكم لا تؤدي إلى إعادة المباراة وما رأيناه أمس في المباراة خطأ فني لا يستوجب إعادة المباراة ".

سخر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق من الأحداث الغريبة على صعيد التحكيم التي شهدتها مباراة إنبي وفيوتشر أمس الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.



وكانت المباراة توقفت لفترتين طويلتين بسبب رجوع الحكم نادر قمر الدولة لتقنية الفار، مما تسبب في احتساب 25 دقيقة تقريبًا وقتا محتسباً بدل الضائع.

واحتسب الحكم هدف لفريق فيوتشر من كرة اصطدمت به ودخلت المرمى، ما تسبب في حالة من الغضب للاعبي إنبي وانسحبوا من المباراة قبل أن يعودوا للملعب مرة أخرى، وبعدها احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق إنبي في الوقت الضائع أدرك منها الفريق البترولي التعادل وسط اعتراض مسؤولي فيوتشر، ما تسبب في طرد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «المباراة بدأت إمبارح وخلصت النهارده، وحكم الفيديو استدعى حكم الساحة لطلب مراجعة صحة هدف فيوتشر، إلا أنه تفاجأ بتعطل التقنية والشاشة كانت سودة قدام الحكم، قبل أن تعمل وظل يراجعها لمدة 20 دقيقة».

وتابع أحمد شوبير: «الحكم بعد مراجعة الفيديو احتسب هدف وإنبي اعترض بشدة على القرار لأن الكرة خبطت فيه، ومسؤولو الفريق طالبوا اللاعبين بالانسحاب والخروج من الملعب وبعدها قرر إنبي استكمال المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبي وهو ما رفضه عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر الذي تعرض للطرد بسبب الاعتراض بشكل غير لائق».

وسخر شوبير مما حدث مضيفا: «١٥ دقيقه مباراة إنبي وفيوتشر متعطلة لمراجعة هدف وبيقولك أصل الڤار عطل بعد ما استدعي الحكم.. اشياء لا تحدث إلا في الدورى المصري، وبعد ما يقرب من 20 دقيقة الحكم احتسب الهدف لفيوتشر قام لعيبة إنبي انسحبوا والماتش لسه واقف.. أشياء لا تحدث إلا فى الدورى المصرى».

واختتم شوبير: «أنا عايز أعرف هل فيه ثواب وعقاب ولا الأزمة هتنتهي على مفيش».