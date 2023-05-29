«شوف الزهور واتعلم».. من 2 جنيه إلى 500 ألف فى معرض زهور الربيع الـ90

يضم أكثر من 1000 نوع

«شوف الزهور واتعلم.. بين الحبايب تتكلم» كلمات تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عن جمال الزهور والورد.. وفى كل عام تنتظر الأسر المصرية معرض زهور الربيع لشراء أجمل الزهور.

بدأ المعرض يوم السبت الماضى فى نسخته الـ90 وهو ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشترى أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها بل هو حدث ثقافى جمالى تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتى الشراء فى المرحلة الثانية.

أكد المهندس شبل مرسى أحد أقدم المشاركين فى المعرض أنه يعمل فى مجال الزهور ونباتات الزينة منذ 40 عامًا تقريبًّا وأنه أول من قام ببيع ورد القطف بالسنتيمتر، إذْ كان يقوم بتوزيعها على محلات وسط البلد.

ورغم أنه لا يمتلك أصلًا مزرعة فى هذا المجال لكنه موجود فى معرض زهور الربيع على مدار أربعة عقود وتربطه علاقات طيبة مع كل منتجى الزهور والزينة فى مصر.

يرى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية وتصديرية فى هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومى المصرى كما أنه مجال كثيف العمالة.

«شبل» يضيف أن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتى وبأسعار تناسب كل المستويات تبدأ من 2 جنيه فقط وحتى نصف مليون جنيه، لبعض الأنواع النادرة من الأشجار التى عمرها يتجاوز مئات السنين.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الرى الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى، فضلًا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة والمعرض مفتوح يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لمدة شهر فى المتحف الزراعى بالدقى.

معرض زهور الربيع