تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمباراة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.

فيما جاء تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط : مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل أمام سيراميكا كليوباترا:

حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة ، مواجهة الأهلى ونظيره سيبراميكا كليوباترا ، في لقاء مؤجل من الجولة 27 للدوري الممتاز الذي يتصدر الأحمر ترتيبه.

ويعد هذا اللقاء هو البروفة النهائية للأهلى قبل خوض مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة أمام الوداد المغربي مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل .

ومن المقر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلى مواجهة الليلة، محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ، ويتبقى للأهلي ست مواجهات مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويقدم الأهلي موسمًا محليًا مميزًا في الدوري ، بامتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ44 هدفًا، بالإضافة إلى الأفضل دفاعياً أيضًا بعدما اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على طلائع الجيش بثنائية من دون رد خلال اللقاء الأخير الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي لحساب منافسات الدوري بأقدام محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من ركلة جزاء.