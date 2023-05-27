د. أيمن محسب: مصر حققت إنجازا في تهيئة البنية التحتية للاستثمار (شاهد)

أكد د. أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، ومنسق عام الحوار الوطني بحزب الوفد، أن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالاستثمار، كان لها تأثير إيجابي كبير على رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابع "محسب" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قرارات الرئيس السيسي أزالت المعوقات الخاصة بالبيروقراطية وستساهم بشكل كبير في انتعاش الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتواجد هذا الكم من رجال الأعمال ويتناقشون بشكل مباشر مشكلاتهم واقتراحاتهم.

وواصل محسب: المصريون المشاركون في الحوار الوطني لديهم تفاؤل كبير تجاه الاستثمار، داعيا المواطنين بالاطمئنان على المستقبل الاقتصادي لمصر.

وأوضح محسب أن ما شهدته بيئة الاستثمار الفترة الحالية من تطورات، سواء في البنية التحتية للمصانع أو الطرق، ساهم بشكل كبير في زيادة الجذب الاستثماري، قائلا: "الاستثمار المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يقوم على بنية تحتية مهلهلة أو غير منضبطة مثلما كان موجود بالسابق".

وشدد على أن الدولة المصرية حققت إنجازا في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، قائلا: "الخريطة الاستثمارية في مصر تغيرت حيث يستطيع المستثمر الحصول على أوراق شركته وإنشاء مصنعه خلال 10 أيام فقط عكس السابق".