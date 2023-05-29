  تقنين أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون وأبو المطامير

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة إجتماعاً بشأن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي أملاك الدولة بمركزي وادى النطرون وأبو المطامير والوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي للجادين ، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي وادى النطرون وأبو المطامير ومدير عام أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي أملاك الدولة والشئون القانونية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية .وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة.

وأكد السكرتير العام المساعد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل