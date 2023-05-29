جوري بكر تطل بالأبيض في أحدث ظهور

خضعت الفنانة جوري بكر لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

جوري بكر تخطف الأضواء بالأبيض المثير

لفتت الفنانة جوري بكر الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون"الأبيض"، ينتمي الي قصة الv، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بنصدل كعب عالي وشنطة ذهبية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

جوري بكر تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة جوري بكر تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي جوري بكر

ولدت الفنانة جوري بكر" 14 أكتوبر 1988"مذيعة ومقدمة برامج مصرية، دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ومسلسل ليه لأ بطولة أمينة خليل و مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر، مواليد محافظة الإسكندرية

جوري بكر تتحدث عن حملها

كشفت جوري بكر عن حملها بعد انتهاء تصوير مسلسل "جعفر العمدة" موضحة أنها لم تخبر أي شخص خلال التصوير بحملها ووجهت الشكر لزوجها الذي سمح لها بالتصوير أثناء الحمل وقالت: "مكنتش عايزة أقول لحد في المسلسل بسبب المشاهد الصعبة وكنت خايفة يحصل حاجة أو يخافوا أو يرفضوا أكمل التصوير وقولت هتحمل كل حاجة عشان أنجح".

وحققت جوري بكر نجاحا كبيرا من خلال دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023.

ومسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.