بيراميدز والاتحاد السكندري.. تعادل إيجابي في الشوط الاول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الاول بين الاتحاد السكندري ونظيره بيراميدز، بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، فى المبالراة التى تجمع الفريقين، حاليًا، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.

اقرأ أيضًا..



احرز هدف التقدم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الدقيقة 20 من بداية اللقاء، فيما أردك التعادل للاتحاد السكندري اللاعب عمار حمدى فى الدقيقة 22 لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدف لكل فريق.

ولعب الاتحاد السكندرى بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

في خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

في الهجوم: أوستن أموتو



وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإبراهيم حسن والسيد سالم وإسلام عبدالنعيم ومابولولووعبدالغني محمد ومحمد محمود وعموري ومحمد فارس.



كما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالى:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

فيالوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

في الهجوم: فخري لاكاي



ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدارة ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 برصيد 59 نقطة، بعدما لعب 23 لقاء منذ انطلاق البطولة، حقق من خلالها الفوز فى 18 مواجهه، وحسم التعادل فى 5 أخرين، ولم يتلقى الهزيمة حتى الان.

كما يأتي بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 55 نقطة محصلة 27 مباراة بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.



