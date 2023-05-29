علاج الأمراض بالقرآن جهل والحجامة ليست من الطب النبوي (فيديو)

عالم أزهري يؤكد:

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر: "إن التداوي باستخدام الحجامة والطب النبوي، لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، ولكن تم بعدهم بسنوات طويلة".

أضاف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: أن الحجامة هي جزء من منظومة كبيرة تسمى الطب النبوي وهي تشمل مجموعة كبيرة من العلاجات التي تناقلت إلينا عبر العصور.

القرآن الكريم لا يعالج الأمراض العضوية:

تابع: "القرآن الكريم لا يعالج الأمراض العضوية، ومن يعتقد ذلك فهو جاهل، والنبي لم يدرس الطب ولم يستخدم الحجامة".

الحجامة عادة عربية وتوارثها الأشخاص:

أكد أن الحجامة ليست سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن الحجامة عادة عربية وتوارثها الأشخاص منذ عشرات القرون.

كان الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، صرح بأنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل أرقام مجهولة من المتوقع أن تكون من خارج مصر، وذلك بعد تصريحاته بشأن الحجامة، مشيرًا إلى أنه كعالم لا بد أن يتصدى لمحاولات تجهيل الناس واستغلال الدين كسبوبة.

أضاف الخياط في تصريحات خاصة أن الأشخاص الذين يعملون بالحجامة ليسوا أطباء وليس لديهم أي شهادات جامعية، لافتًا إلى أن الحجامة عبارة عن كاسات من الهواء وأي شخص يستطيع القيام بها، ويزعمون أنها تشفي من أمراض عدة من بينها انقطاع الحيض وضعف الانتصاب والشلل والفشل الكبدي والكلوي وجلطات القلب والمخ والصداع، إذْ انتشر بشكل كبير بوتيكات الحجامة، ولم تقف عند القرى والنجوع، بل أصبحت موجوده في أماكن وأوساط المثقفين.

أشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد إلى أنه تم تهديده بالقتل من قبل أرقام مجهولة، واختراق صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحذف البوستات التي تخص الحجامة، لافتًا إلى أنهم هددوه بالقتل واتهموه بالتطاول على الدين والسنه النبوية، مردفًا: "لازم نفهم إن الرسول كان بيحارب بالسيف في أيام ما السيف كان سلاح لكن تطور الأمر، ونفس الشيء في الحجامة لأن الطب تطور".



وتابع: "فوجئت بأرقام مجهولة قالولي أنت بتتطاول على السنة، والرسول كان بيعمل كده ولو أنت عملت كده تاني إحنا ممكن نقتلك"، لافتًا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الأرقام والصفحات المجهولة.

وأردف: “جاتلي مكالمتين المكالمة الأولى قالولي كلامك غير مطابق مع السنة ولازم تتبعها يا أخي، والمكالمة التانية قالولي لو عملت كده تاني احنا بنهددك بالقتل، وأنا مش خايف من التهديدات، لكني حزين على بعض المصريين عن كمية الجهل”.



واصل: هناك شخصية مهمة كان عنده ضغط ونصحوه بالحجامة، وتعرض للنصب من أحد الأشخاص وتوقف عن أدوية الضغط وجاله شلل ونزيف بالمخ وما زال يعاني حتى الآن.

وناشد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، وزارة الصحة والجهات المعنية بسرعة إغلاق مراكز الحجامة بعد تطور الطب، خصوصًا أنه ليس هناك قانون يحكمها.