جامعة المنصورة تكرم الفريق المصري الفائز بالمسابقة الدولية لتكنولوجيا المعلومات

كرم مجلس جامعة المنصورة بجلسته، يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفريق الممثل لمصر الفائز من جامعة المنصورة الفائز فى المسابقة الدولية لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023

حيث فاز فريقين من كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة على المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية، والتي أقيمت بمدينة شين زين بالصين للعام 2022-2023م بمشاركة 146 فريقًا من 36 دولة حول العالم، وفي تخصص الشبكات فازت بالمركز الثاني الطالبة/ ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

وفي تخصص Cloud، فاز بالمركز الثالث وقد ضم الفريق الطالب أمير محمد شتيه برنامج هندسة الميكا ترونكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والطالبة كريستينا ماهر حليم كلية الحاسبات والمعلومات.

وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر عن فخر الجامعة بأبنائها المتميزين لرفع اسم مصر دوليًا فى المسابقات العالمية، مشيرًا إلى أن فوز فريقين من جامعة المنصورة ممثلين لمصر فى المسابقة الدولية يدل على تميز الجامعة تعليميًا وتدريبًا ويعكس الترابط بين الطالب والأستاذ والمساندة والدعم لتحقيق مراكز متميز ترفع اسم مصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية.



كما أكد رئيس الجامعة على دعم الجامعة للفرق الطلابية ولكل المواهب الطلابية للمشاركة فى المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد أكد الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية على أن محافظة الدقهلية تفخر بجامعة المنصورة باعتبارها بيت خبرة عريق يساهم أساتذتها وعلمائها مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وأضاف أن مشاركة الجامعة مع المحافظة في جميع المجالات يستهدف في المقام الأول تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أرض المحافظة.



وقدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للجامعة والقائمين عليها لتقديم الدعم العلمي والأكاديمي في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى شربين والكثير من المشروعات في المجالات المختلفة.



وأكد حرصه على تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.



وقد تم التكريم بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، الدكتور مجدي زكريا، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عبير توكل مدير فرع أكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

كما تم تكريم اللواء محب الغرباوي، مدير إدارة الأمن السابق لجامعة المنصورة تقديرًا لجهوده المتميزة أثناء فترة عمله بالجامعة.