موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والفتح

ينتظر الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، التقرير الطبي الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحديد موقفه من مباراة الفتح في الجولة الختامية بالدوري السعودي.

ويسدل الستار عن الموسم الحالي بمسابقة الدوري السعودي، يوم الأربعاء حيث يواجه النصر نظيره الفتح في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

وكان كريستيانو رونالدو، قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والاتفاق، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يسلم الجهاز الطبي التقرير النهائي لتحديد موقف رونالدو من الجولة الأخيرة.

تتويج الاتحاد

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.