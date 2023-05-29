الإثنين 29 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سانتو يرفض إراحة لاعبي الاتحاد قبل مباراة الطائئ

بوابة الوفد الإلكترونية

رفض المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إراحة لاعبيه قبل المواجهة الأخيرة أمام الطائي في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاجئ سانتو الجميع بقراره على الرغم من تتويج الاتحاد ببطولة الدري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

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ويعتمد نونو سانتو على التشكيل الأساسي لمواجهة الطائي في الجولة الأخيرة مؤكدًا على لاعبيه ضرورة تحقيق النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة أمام الطائي.

تتويج الاتحاد

 تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

 وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

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حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

 وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

 ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.

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ويختتم الاتحاد منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي بمواجهة الطائي في، مساء الأربعاء المقبل عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة والرياض، وذلك يأتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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