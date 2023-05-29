إشادة بمساندة الجالية المصرية فى اليونان للقضية الفلسطينية

اثنى فيصل عرنكى رئيس دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية على جهود ومساندة اتحاد الچالية المصرية فى اليونان للجالية الفلسطينية فى اليونان فى الدفاع عن الحق الفلسطينى وذلك فى كلمته للمؤتمر العاشرللجالية الفلسطينية فى اليونان.

وأكد رئيس الدائرة فى كلمته على أن مصر هى الداعم والمناصر للڜعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية مشيرا إلى أهمية استمرار دورمنظمة التحرير الفلسطينية مؤكدا على أهمية دور الشتات الفلسطينى فى الخارج من أجل إنشاء الدولة الفلسطينية

وأكد محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا على أن الجاليات فى الخارج ليست أحزاب سياسية وانما هى مجتمعات مدنية تعمل على الحفاظ على هويتها وثقافتها ومصالح بلادها مؤكدا على أن المصريين لم يتخلوا مطلقا منذ عام 1948 وحتى الآن عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطنيين فى إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيدا بدور منظمة التحرير الفلسطينية فى الحفاظ على الحق الفلسطينى.

حضر المؤتمر نائب رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية فى اوروبا ونائب رئيس دائرة ڜؤون المغتربين ومحمد أبو عصبة رئيس دائرة الجالية الفلسطينية ورئيسها المنتخب الجديد محمد السيد.