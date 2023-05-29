إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام حركة الملاحة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم بعد تحسن الأحوال واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر يوم الأحد ٢٨ مايو، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، إذْ تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًّا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية كافة، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.