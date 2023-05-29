الهلالي الشربيني في ضيافة جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتورة ياسمين فهمي منسق وحدة الدعاية والإعلان بالمركز .

جاء ذلك خلال زيارة الهلالي الشربيني لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، لإلقاء محاضرة حول الإدارة الاستراتيجية، والتي تأتي ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة.

خلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم الأسبق فى رحاب جامعة الزقازيق، ومؤكدا أهمية الاستعانة بالخبرات الأكاديمية من القامات العلمية بمختلف التخصصات، خلال المحاضرات التى تقدم بالبرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، بهدف تمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

وأعرب دكتور الهلالي الشربينى، عن بالغ سعادته بالتعاون مع جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

وذكر وزير التربية والتعليم الأسبق خلال محاضرته، أن من مفاهيم الإدارة هي أنها العنصر المسئول عن تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة، عن طريق تخطيط، تنظيم، توجيه، ورقابة للموارد المادية والبشرية بالإدارة، وأنه من ضمن مسئولياتها تحويل القدرات إلى ميزات تنافسية للمؤسسة تميزها عن غيرها من المؤسسات.

وفي ختام البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات قام رئيس الجامعة بتسليم ٢٢ متدرباً من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس شهادات اجتياز الدورة، بحضور الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.