الفنان أحمد كمال: قد أعلن اعتزالي في أي وقت (فيديو)

قال الفنان أحمد كمال إنه قد يعلن اعتزاله في أي وقت، مشيرا إلى أنه يستمع إلى الموسيقى ويحب الهدوء ولا يشرب القهوة.



وأضاف الفنان أحمد كمال خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض والذي يذاع على شاشة الحياة إنه يقرأ لنجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم.

كنت منبهرا في الصغر بفؤاد المهندس

وتابع أحمد كمال: "بدأت التدريب على التمثيل في مرحلة الإبتدائي وكنت منبهرا في الصغر بفؤاد المهندس وحصلت على جائزة أحسن ممثل في الجامعة، مشيرا إلى أن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم.

وأردف أحمد كمال: "حنان مطاوع في بداياتها تدي انطباع إنها ضعيفة بس هي كانت عندها إصرار قوي جدا ومركزة أوي".

وقال الفنان القدير أحمد كمال، إنه أسس مع أصدقائه مسرح الشارع في بدايات عمله، معتبرا أن ما يقدمه مسرح مصر لا علاقة له بالمسرح.

وأضاف الفنان القدير أحمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن الفنانين الذين يعملون في المسرح اضطروا للعمل في الدراما بسبب الماديات، مضيفا أنه سافر فترة طويلة في إيطاليا وألمانيا وأمريكا.

وتابع أن الفنان لا يكذب احتراما لنفسه وجمهوره، معقبا: “دربت نيللي كريم ومراد مكرم وباسم سمرة على التمثيل وأي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا”.