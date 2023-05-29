وزير التعليم العالي يبحث آخر المستجدات في منشآت ومباني فرع جامعة السويس بأبورديس
بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة السويس آخر المستجدات في منشآت ومباني فرع جامعة السويس بأبورديس، والتي تقام على مساحة 100 فدان للمرحلتين، بتكلفة 1،3 مليار جنيه للمرحلة الأولى.
بحيث تضم المرحلة الأولى كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) فيما تضم المرحلة الثانية كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
كما تم مناقشة آخر تطورات مشروع المستشفى الجامعي لكليات المجموعة الطبية؛ لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، والتى من المقرر افتتاحها أواخر شهر أكتوبر 2023.
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