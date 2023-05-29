كهرباء شمال القاهرة تحصل على شهادة اﻷيزو ﻷول مركز خدمة عملاء

تسلم المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شهادة الإيزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الأول والخامس من مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ذلك برئاسة الدكتور حازم الشورى، كأول مركز خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء يحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية.

أشار المهندس حسام عفيفي، إلى أن مركز خدمة عملاء التجمع اﻷول والخامس أصبح أول مركز خدمة عملاء من ضمن حوالى 400 مركز خدمة على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الأيزو ع من بين جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9.

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، من تنفيذ ما يقرب من 90% من خطة التحول الرقمى فى مجالات القطاع كافة، من خلال تطوير مراكز خدمه العملاء بجميع الفروع على مستوى الجمهورية و تحويلها لمراكز ذكية و إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لذوى الهمم ليتمكنوا من الحصول على الخدمة إليكترونيًّا.