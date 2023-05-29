البورصة تربح 4.1 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين بصورة جماعية، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.119.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوي17211نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 4844 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 86 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه.