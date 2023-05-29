مصرع طالبة وإصابة أخرى امتحانات الدبلومات الفنية

تنعي مديرية التربية التعليم بدمياط الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم والتي وفاتها المنيه اليوم على اثرحادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان واثناء عودتها لمنزلها

وتتمنى الشفاء العاجل للطالبة إسراء محمد رزق سالم التي اصيبت جراء حادثة تصادم قطار كفر البطيخ

ويقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بخالص التعازي لأسرة الطالبة.

داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.