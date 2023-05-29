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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة المجرية في زيارة ثنائية لتعزيز ودعم العلاقات

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم، إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. 

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وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها أخيرًا استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

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