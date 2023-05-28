وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للعراق في الحرب ضد الإرهاب

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريباً وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر

ورحب وزير الخارجية بما أعرب عنه عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لا سيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار على الاهتمام الذى توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة.

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‏كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، انطلاقاً من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق.



