الأنبا أرميا يمثل الأرثوذكسية في مؤتمر البيئة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية (صور)

يشارك الأنبا أرميا أمين عام بيت العائلة المصرية ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "دور القادة الدينية للحفاظ على البيئة"، المقام بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وألقى رئيس المركز الثقافي القبطي كلمة على هامش المؤتمر الذي يأتي بتنظيم المركز المسيحى الإسلامى الإسلامى للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، قائلًا: "إن الاهتمام بمشكلة التغير المناخي أصبحت بصدد الأنشطة البشرية المهمة الآن، إذ يعتبر قطع الغابات والشجيرات واللجوء مدافن القمامة يتسببون في تلوث البيئة، فتغير المناخ له عواقب كثيرة مثل التلوث وندرة المياه حيث أدى ذلك إلى عواقب ومشاكل كثيرة بالإضافة لقلة الغذاء وندرته بسبب قلة المياه".

وأضاف قائلًا: "يوجد الآن لاجئين بسبب يتغير المناخ من بلد لبلد بسبب الضرر الاجتماعي والتنموي الذى يحدث في بلادهم، معلقًا: كل إنسان له حق الحياة دون تلوث فلا يمكن للمرء أن يتصرف دون مراعاة للآخرين فكلنا بشرية واحدة ودورنا أن نحافظ على البيئة معًا كأفراد للعائلة البشرية".

واختتم الأنبا أرميا بعرض بعض الآليات التي تساعد على الحفاظ على البيئة قائلا:'يحتاج الحفاظ على البيئة للتنسيق بين الدول النامية والدول المتقدمة دون تقاعس لأنه سيكلفنا كثيرا فالتوسع في الغابات أمر مهم وتقوية التعليم البيئي بالإضافة لتكاتف رجال الدين من أجل بناء مجتمع صديق للبيئة فى محاولة لإنقاذ المشاكل البيئية الكبرى إذ لنا واجب أخلاقي تجاه المجتمع".



جاءت هذه الكلمات بعدما قدم الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة بالكنيسة الأسقفية، وكلمة الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي وبحضور رموز والقادة الدينية بالاوقاف والأزهر ورجال المجتمع المصري، كما ناشف السفير رؤوف سعد ممثلا عن وزارة البيئة موضوع وقضايا الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى غدا الثلاثاء ويقام بمنطقة الزمالك في محاولة من الكنيسة الأسقفية لتعزيز دور القادة الدينية في حل مشكلة البيئة الذي بات يؤثر على جوانب الحياة في مختلف البلدان واجتمعت الدول حول العالم لمناقشة حلول هذه الأزمة التي ستوفر على الأرض والإنسانية.