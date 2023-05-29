تيار الحكمة العراقي: مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعرب (شاهد)

أكد رئيس تيار الحكمة العراقى، عمار الحكيم، أن مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعرب، لافتا إلى أن هناك تفاهم مشترك لتعميق العلاقات بين مصر والعراق.

وأضاف "الحكيم" خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، بثته فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، الإثنين، أن العراق يسعى للانفتاح على جميع الشراكات، مؤكدا أن الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن مهمة.

السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل، أمس الأحد، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير أحمد الدليمى السفير العراقى بالقاهرة.

وأكد المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنًا فى هذا الصدد الدور البناء الذى يقوم به "عمار الحكيم" للحفاظ على الاستقرار والتوازن فى العراق.

وأعرب رئيس تيار الحكمة العراقى عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذى يمثله الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدًا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربًا عن تقدير بلاده للجهد المصرى فى دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية فى المجالات كافة.