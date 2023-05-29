6 ملايين قرض ميسر للمتعافين من الإدمان لإنشاء مشروعات صغيرة

قام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتسليم مجموعة جديدة من المتعافين شيكات للقروض الميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة، ليصل إجمالي تمويل القروض 6 ملايين جنيه حتى الآن، وذلك بتكليف من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئبس مجلس إدارة الصندوق والتى أوصت بتدريب 12350 متعافيًّا من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على الدمج المجتمعي للمتعافين، وتقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.

يأتي ذلك لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة"، لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه، حتى الآن كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن “16023” على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل: "صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضًا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل وأنه تم تدريب ما يقرب من 12350 متعافيًّا من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

