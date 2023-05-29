مبادرة لدعم الشباب في مواجهة التغيرات المجتمعية بمركز شباب قنا

نظمت الإدارة العامة للشباب والرياضة بقنا، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، مبادرة ساند، لدعم الشباب في مواجهة التغيرات المجتمعية.

كيفيه تهيئة الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة

جاء ذلك بحضور ومشاركة 130 شابا وفتاة عن طريق لقاء حواري قام بإدارته فضيلة الشيخ حسب الله بدري حساني من منطقة وعظ قنا، تناول فيه مفهوم التغيرات المجتمعية وبعض النماذج، وكيفية تعامل الإسلام مع تلك النماذج، والهدي النبوي في حل تلك التغيرات، كما تناول كيفيه تهيئة الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، و الدكتور عمر عمر علي موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا وبحضور محمد عبد الرحيم عرفة وكيل المديرية للشباب.