إليسا تثير غضب جمهورها بقميص شيفون في مصر بحضور مجدي يعقوب|صور

استفزت الفنانة إليسا جمهورها بعد مشاركتها في حفل خيري بمصر، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، لتتداول صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتتصدر محركات البحث ليرى البعض أن إطلالتها غير متناسبة مع أجواء الحفل.

إليسا

وظهرت إليسا بإطلالة مميزة توقيع دار الأزياء الشهيرة Dior، مرتدية بنطال كلاسيكي بصيحة الهايوسيت ونسقت عليه قميص شيفون شفاف باللون الأسود، مما يبرز ملابسها الداخليه، وحددت خصرها بحزام رفيع، ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

إليسا

وانتعلت إليسا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت إسورة عريضة في اليد اليسرى وإسورة في اليد الآخرى، وأقراط طويلة تتدلى من أذنيها بالإضافة لعقد متعدد الطبقات.

الدكتور مجدي يعقوب والفنانة إليسا

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إليسا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي اللامعة.

ووضعت إليسا مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين باللون البني المدمج مع الشيمر اللامع، ورسمت الآيلاينر على جانبي عينيها؛ لتحصل على عينين واسعتين جذابتين، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية.

إليسا

وعلقت شرطة الموضة على إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشن الهجوم على اختيارها الغير موفق، قائلة: " اطلالة إليسا بحفلها أمس ب مصر.. خلونا نتفق أنه هيدي الإطلالة ممكن تروح على العشاء فيها مع أصدقاءها أو ممكن تحضر فيها إيفنت عادي أو ممكن تستقبل فيها ضيوف... بس أكيد أكيد مش تغني بحفل خيري.. خصوصًا أنه كثير من يلي حاضرين لابسين فساتين متل ما لاحظت بالفيديوهات ".

إليسا

وأضافت شرطة الموضة: “ وكلنا عارفين أنه القماش الشفاف كتير دارج هيدا الصيف، بس لازم نعرف شو نلبس تحته.. يعني كان فيها تلبس شي bra أو top غير ال Bra يلي لابستها لأنها واضح أنها لابسة ال Bra العادية تبعها والمنظر مش راقي ولا مرتب.. ومش رح انسى الحزام يلي كتييير شادد على اليسا وكنت بتمنى ما تشده عالقد لأنه رح يبين أكثر مشدود بما أنه القميص شفاف، وبعطي الاطلالة 2.5/10".