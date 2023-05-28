مجدي يعقوب يقبل يد إليسا والمتابعون: تصرف نبيل

تصدر اسم الفنانة إليسا محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورها مع الدكتور مجدي يعقوب، خلال حفل غنائي خيري حمل عنوان "ليلة من القلب"، في مصر لصالح تمويل مركز القلب العالمي الجديد.

مجدي يعقوب يقبل يد إليسا

نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من حفلتها الغنائية مساء أمس السبت، في مصر لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب.

مجدي يعقوب وإليسا

وظهرت في مقطع فيديو الدكتور مجدي يعقوب وكان ضمن الحاضرين، ورحَّب بها وقبّل يديها، وأثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا، ووصفه الرواد تصرفه بالأدب والاحترام.

وعبرت إليسا عن حبها لمصر وسعادتها لإحياء الحفل قائلة: "أنا كنت بالحياة السابقة فرعونية صغيرة"، وغنت الفنانة باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور.

مجدي يعقوب

تفاصيل أليوم إليسا الجديد

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لطرح ألبومها الجديد، وذلك بعد فترات طويلة من التأجيلات، فقد كان من المقرر طرحه في الأسواق والمنصات في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم تم تأجيله حتى موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن، يرجع إلى النجاح الباهر الذي حققته أغنية "من أول دقيقة" التي تعاونت فيها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

نجاح إليسا وسعد لمجرد في أغنية "من أول دقيقة"

ووصف المستعمون الـ "ديو" بينها وبين سعد لمجرد بأكثر من الرائع بسبب أدائها وإحساسها العالي، واعتبروا "من أول دقيقة" أغنية تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.