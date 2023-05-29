سيد معوض: كولر لن يجازف بأفشة في مباراة الأهلي و الوداد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه مندهش من قرار الحكم نادر قمر الدولة بالعودة لتقنية الفيديو في لعبة هدف فيوتشر ضد انبي، رغم أن الكرة ارتطمت به في بشكل واضح للغاية، كما أظهرت الإعادة التليفزيونية وايضا في تقنية الفيديو اللقطة، ورغم ذلك أصر على احتساب الهدف بشكل غريب.

وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حمدي فتحي واحد من أبرز لاعبي الأهلي دفاعيا وهجوميا في الفترة الأخيرة، وهو أساس نجاح طريقة اللعب مع كولر لانه يجيد التكملة والزيادة في الهجوم، والأفضل أن يتواجد في المباراة الثانية في المغرب امام الوداد حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.

وأضاف سيد معوض: كولر لا يُجازف بأفشة أو قندوسي في المباريات المهمة، والاقرب للمشاركة حال غياب حمدي فتحي سيكون عمرو السولية. ولذلك يجب أن يتم تجهيز السولية في مباراة سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب صاحب خبرات ويظهر بشكل جيد دائما في المباريات الكبرى.

وزاد: كولر لن يغامر بوجود حمدي فتحي أساسيا في لقاء الذهاب حال عدم جاهزيته، لأنه سيكون في حاجة كبيرة له بلقاء الإياب في المغرب مع مروان عطية وأليو ديانج.

وتابع: افشة كان فاقدا للثقة، ومع تسجيله هدفا في شباك طلائع الجيش، سوف يعود بشكل أفضل من الناحية النفسية ويكون جاهزًا بشكل أفضل، وأتمنى أن يكون هذا الهدف بمثابة حافز له، ولكن كولر لا يعتمد عليه في الطريقة التي يلعب بها في بطولة افريقيا.

وأكمل: بمناسبة أزمة النادي الإسماعيلي فأتمنى أوجه سؤال للمستشار القانوني بوزارة الشباب والرياضة "لماذا يتم حل جميع اللجان المؤقتة التي يتم تعيينها من جانب الوزارة؟"، من المفترض أن يكون هناك احتياطات قانونية قبل صدور أي قرارات بتعيين تلك اللجان.

أفشة يحصد جائزة الأفضل في الجولة 22 للدوري

أعلنت رابطة الأندية فوز محمد مجدي أفشة نجم وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

وقاد محمد مجدي أفشة الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ، بعدما افتتح التسجيل بهدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقدم أفشة الذي استعاد ذاكرة التهديف في تقديم مستوى مميز امام الطلائع ليستحق لقب أفضل لاعبي الجولة، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.