ChatGPT يضع محامي في ورطة وعقوبة في انتظاره

مع وصول الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى ذروته في الأشهر الأخيرة، يخشى الكثير من الناس من أن برامج مثل ChatGPT ستخرجهم من العمل يومًا ما. بالنسبة لأحد محامي نيويورك، يمكن أن يصبح هذا الكابوس حقيقة في وقت أقرب مما هو متوقع، ولكن ليس للأسباب التي قد تعتقدها.

وفقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن المحامي ستيفن شوارتز من شركة المحاماة Levidow و Levidow و Oberman قد تحول مؤخرًا إلى chatbot الخاص بـ OpenAI للمساعدة في كتابة ملخص قانوني، مع نتائج كارثية متوقعة.



رفعت شركة شوارتز دعوى قضائية ضد شركة الطيران الكولومبية أفيانكا نيابة عن روبرتو ماتا، الذي يزعم أنه أصيب في رحلة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك. عندما طلبت شركة الطيران مؤخرًا من قاضٍ فيدرالي رفض القضية، قدم محامو ماتا موجزًا من 10 صفحات يجادلون فيه لماذا يجب أن ترفع الدعوى.

استشهدت الوثيقة بأكثر من نصف دزينة من قرارات المحاكم، بما في ذلك "فارجيز ضد شركة طيران جنوب الصين" و "مارتينيز ضد دلتا إيرلاينز" و "ميلر ضد يونايتد إيرلاينز".

لسوء الحظ بالنسبة لجميع المعنيين، لم يتمكن أي شخص قرأ الملخص من العثور على أي من قرارات المحكمة التي استشهد بها محامو ماتا. لماذا؟ لأن ChatGPT اختلقهم جميعًا. أُووبس.

في إفادة خطية قُدمت يوم الخميس، قال شوارتز إنه استخدم برنامج الدردشة لتكملة بحثه عن القضية. كتب شوارتز أنه "لم يكن على علم باحتمال أن يكون محتوى [ChatGPT] زائفًا." حتى أنه شارك لقطات تظهر أنه سأل ChatGPT ما إذا كانت الحالات التي تم الاستشهاد بها حقيقية، ورد البرنامج عليها ، مدعيا أن القرارات يمكن العثور عليها في "قواعد البيانات القانونية ذات السمعة الطيبة"، بما في ذلك Westlaw و LexisNexis.

قال شوارتز إنه يأسف بشدة لاستخدام ChatGPT ولن يفعل ذلك أبدًا في المستقبل دون التحقق المطلق من صحته". ما إذا كانت لديه فرصة أخرى لكتابة موجز قانوني أم لا. وأمر القاضي المشرف على القضية بجلسة استماع يوم 8 يونيو لمناقشة العقوبات المحتملة بسبب الظرف غير المسبوق الناتج عن تصرفات شوارتز.