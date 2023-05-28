تنفيذي الإتحاد الدولي للتايكوندو يعقد إجتماعه بحضور محمد شعبان

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة شونج وان تشو وبحضور المصري محمد شعبان عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي إجتماعه اليوم الأحد في العاصمة الآذرية باكو على هامش بطولة العالم للتايكوندو المصنفة G14 المقامة خلال الفترة من 29 مايو حتى 4 يونيو.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة كما تم اتخاذ قرارات هامة على رأسها اختيار مدينة ووشي، الصينية كمضيف لبطولة العالم للتايكواندو لعام 2025 بعد منافسة ثلاث دول آخرى مما يعكس الطلب العالمي على استضافة بطولات التايكوندو الكبرى.

محمد شعبان

وتم انتخاب ووكسي بأغلبية 14 صوتًا من أصل 26 صوتًا ، متغلبًا على صوفيا (بلغاريا) ؛ وزغرب (كرواتيا)؛ وشارلوت (الولايات المتحدة الأمريكية). وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الصين بطولة العالم بعد استضافة بكين في عام 2007، كما استضافت هونغ كونغ الصينية الحدث في عام 1997. وخلال الاجتماع ايضًا تم اختيار إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو كاديت 2025 حيث كانت المرشح الوحيد لهذا الحدث.

إجتماع الاتحاد الدولي للتايكوندو

كما وافق المجلس على طلب ناميبيا لتأسيس جمعية وطنية عضو (MNA) لتصبح الدولة الأفريقية رقم 213 في الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون تشو: ”تهانينا لوشي والفجيرة على نجاحهما في الفوز باستضافة بطولة العالم للتايكواندو 2025 وبطولة كاديت على التوالي. أصبحت Wuxi مركزًا للتايكواندو باعتبارها موطنًا لسلسلة Grand Slam Champions Series ، وتعمل الفجيرة على زيادة خبرتها مع المزيد والمزيد من بطولات التايكواندو، ليس لدينا شك في أنهم سيستضيفون أحداثًا ممتازة في عام 2025. كما نهنئ مقدمي العروض الآخرين الذين قدموا عروضًا ممتازة وأظهروا قوة التايكوندو في جميع أنحاء العالم ”.

غداً.. إنطلاق بطولة العالم للتايكوندو

وتنطلق غدًا بطولة العالم للتايكوندو 2023 بمشاركة أكثر من 950 رياضيًا و 730 مسؤولًا من 144 دولة بالإضافة إلى فريق واحد للاجئين.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات. اللاعبون هم: يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم). واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم). ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.