السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max منافس شرس لهيونداي سوناتا

طرحت عملاق صناعة السيارات الصينية دونج فينج، في السوق الروسية، سيارة سيدان جديدة تحمل اسم Shine Max، من المنتظر أن تكون منافساً شرساً لسيارات هيونداي سوناتا.

منافسة هيونداي سوناتا السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max الجديدة منافسة هيونداي سوناتا، بنسختين، الأولى مجهزة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر وعزم 190 حصانا، والثانية مزودة بمنظومة هجينة تولد محركاتها عزما يعادل 177 حصانا، وتعمل هذه المركبات بعلب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي.

وتعد السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max منافسة هيونداي سوناتا، أكبر السيارات السيدان التي تنتجها Dongfeng وأكثرها إراحة كونها بنيت على منصة DSMA المعيارية الجديدة، وحصلت على هيكل طوله 4 أمتار و79 سنتيمترا، وعرضه 187 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 277 سم.

دونج فينج Shine Max

وتوفر السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max منافسة هيونداي سوناتا، أفضل معايير الراحة للركاب من خلال أنظمة التعليق الممتازة التي تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حصولها على قمرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

وزودت منافسة هيونداي سوناتا، السيارة الصينية السيدان دونج فينج Shine Max، بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت للسرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة.

جدير بالذكر أن سيارات دونج فينج تقدم من خلال شركة مصر حلوان للاستيراد، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية في مصر، من خلال سيارتين، الأولى السيدان الرياضية أيولوس A30، إلى جانب السيارة فينوشيا ستار الرياضية متعددة الاستخدامات.

تقدم فينوتشيا ستار بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، بقوة 190 حصان، وعزم أقصى 260 نيوتن متر، تستهلك السيارة في المتوسط 6.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س، بينما تقدم أيولوس A30 بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى 230 نيوتن متر، تستهلك السيارة في المتوسط 6.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.