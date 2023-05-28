تفاصيل القبض على المتهم بإنهاء حياة سيدة بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها بمركز منشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل القبض على المتهم بقتل سيدة بمنشأة القناطر

وكانت البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في منشأة القناطر.

ومن خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث بالجيزة، تم التوصل لهوية المتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، نتيجة خلافات أسرية، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

القصة الكاملة لعقر 22 شخصًا في أوسيم

خلال الساعات القليلة الماضية، عاشت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، حالة من الذعر ، وذلك بعد تعرض 22 شخصًا، بينهم 17 طفلاً لحالات عقر من كلاب ضالة وشرسة انتشرت بصورة كبيرة في المدينة وقراها المختلفة.

وكانت البداية بتلقى مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أوسيم المركزي حالات عقر كلاب ضالة.

وبانتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ ، وتبين بالفحص إصابة 22 حالة عقب كلب بجروح متفرقة، انطلقت فرق عمل من الشرطة ومديرية الطب البيطري لمطاردة نحو 50 كلبا ضالا.

وكشفت التحريات تلقي 11 مصابًا الإسعافات اللازمة وغادروا مستشفى إمبابة العام بعد أخذ المصل وتحويل ١١ مصابًا آخرين إلى مستشفى أم المصريين لعدم وجود مصل السعار.

وأسفرت الواقعة عن إاصابة كلا من" عبد المنعم منصور، ٣٠ سنة، عبد الرحمن صلاح ٢٣ سنة، محمد إبراهيم ٦ سنوات، عصام عيد ١٣ سنة، آدم أسامة ٧ سنوات، خالد مجدي ١٠ سنوات، كارما حسن ٧ سنوات، مروان محمد ١٧ سنة، محمود عبد الغفار ٥ سنوات، سعد محمود ٨ سنوات جميعهم مصابين بجروح سطحية وعميقة باليد والذراع يخضعون للعلاج بمستشفى إمبابة العام ولؤي صبري ١١ سنة، محمد زكريا ١٣ سنة، هناء عبد الهادي ١٧ سنة، جلال محمد ١٢ سنة، فريدة محمد ٦ سنوات، ميادة أشرف ٢٧ سنة، عبد الرحمن عصام ١٣ سنة، طاهر محمد ٣٠ سنة، سعد سيد ١٣ سنة، هبة أحمد ١١ سنة ومحمد أحمد ١٦ سنة.