التصريح بدفن جثة شاب لقي حتفه بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بدفن جثمان شاب لقي حتفه في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل وفاة شاب في حادث تصادم بشبرا الخيمة

وكانت البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطار من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوفاة شاب في حادث تصادم بدائرة القسم.

تحريات واقعة وفاة شاب في حادث تصادم بشبرا الخيمة

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر حادث تصادم مع سيارة ميكروباص، ولقي حتفه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، حكمها الصادر اليوم قرارًا بإحالة عامل وبائع متحول وسباك لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

جاء الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

وقام المتهمون باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وإنهاء حياته لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، أنهو عمداً حياة المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.