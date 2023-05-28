جامعة بني سويف تشارك في البرنامج التدريبي لمبادرة شباب من أجل التنمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مشاركة فرق الجامعة في البرنامج التدريبي لـ مبادرة شباب من أجل التنمية على مدار 3 أيام والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أهمية كبيرة

وأوضح الدكتور منصور أن المبادرة تعد ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للاستماع إلي آراء وأفكار الشباب من العمل على الاستفادة منها، وأيضًا من أجل تقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية.

تسهيلات

وأكدت الدكتورة هالة السنوسي منسق مبادرة شباب من اجل التنمية أن الجامعة قدمت كافة التسهيلات للفريق المشارك بناء على تعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكدة أن الدورات تساعد على خلق بيئة تدريبية تفاعلية حول السياسات العامة وكيفية صياغة أوراق السياسات العامة وكتابة ملخصاتها، وهناك توفير ادوات الدعم الفني والمادة العلمية والاستقبال الحافل.

وفي نهاية الدورة تم تسليم شهادات من المركز للمشاركين بالتدريب حيث أشادوا بفريق جامعة بني سويف ومدى التزامهم

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