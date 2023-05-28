تسليم 9348 شهادة زواج ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

أكد الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم فحص 10872شخص وتسليم 9348 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص المقبلين على الزواج في 26 فبراير 2023 م، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي لهم ، وإستخراج الشهادات الصحية ، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوماً للحصول على نتائج التحاليل.وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية،وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية .

حيث ان المبادرة تتم ب16 مركز لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية ، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

وأوضح وكيل ورزاة الصحة بالبحيرة أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، إرتفاع ضغط الدم، السمنة) ، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي ، فيروس نقص المناعة البشري وتحليل بعض الأمراض الوراثية ) ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم Rh هيموجلوبين) ، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وجميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في إتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.