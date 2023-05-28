مسيرة حاشدة في السودان لدعم الجيش

خرج عشرات الألاف من المواطنين بولاية النيل الأبيض في السودان، في مسيرة حاشدة لدعم ومساندة القوات المسلحة بمنطقة كنانة تتقدمها قيادات الغرفة التجارية والادارة الأهلية وعدد من القيادات الشعبية.

مسيرة حاشدة في السودان

شارك في المسيرة الدكتور طارق الجاز مدير إدارة الخدمات بشركة سكر كنانة، واللواء معاش عادل بابكر مدير أمن المنشاة بالشركة، والعقيد شرطة عبدالماجد ادم مدير شرطة تأمين قطاع السكر بشركة كنانة ، والمقدم امن راشد محمد مدير جهاز المخابرات العامة بكنانة ، و عبدالله الجيلي مدير وحدة كنانة الإدارية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بكنانة.

الآلاف يطوفون في الشوارع

وبدأت المسيرة اتجاهات من الأسواق والشوارع في موكب مهيب، محملة بقافلة مواد غذائية والعينية والانعام إلي منطقة البيارة الثانية، وكان في انتظارهم ضباط وجنود من الجيش.

أكدوا المشاركون في المسيرة، علي كامل دعمهم اللا محدود للقوات المسلحة ومساندتهم بالنفس والمال من أجل المضي قدما في بسط هيبة وكيان الدولة، ودحر التمرد وإعادة الأمن والاستقرار إلي الشارع.

وأشادوا بقوات الشعب المسلحة السودانية، وتاريخها النضالي الحافل بالبطولات والمجد والعزة، مؤكدين علي أهمية سرعة حسم كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن واستقرار البلاد.

قال محمد الحسن دقوش، ممثل الغرفة التجارية بمنطقة الكنانة، إن القوات المسلحة تبذل مجهودات ضخمة من أجل استقرار الدولة، موضحًا بأنه سيساند الجيش والمواطنيين تجاريًا.

أضاف دقوش، أن القوات المسلحة بمنثابة صمام أمان للدولة، ووقوفهم إلي جانبها في معركتها ضد المتمردين وضد كل من يخون الوطن، موضحًا أن كافة منسوبي قطاع التجار رهن إشارة الجيش جنبا إلى جنب مع قوات الشعب المسلحة اللذين يقدمون ارواحهم رخيصة فداءا للسودان والمواطنين.

وأكد على ثقتهم الكبيرة في قدرة القوات المسلحة على بسط الامن والاستقرار وتكبيد اللذين خانوا السودان هزيمة قاسية وخسارة فادحة.

من جانبه قال الدكتور طارق الجاز مدير إدارة الخدمات بشركة سكر كنانة، إن التحام المواطنين المشاركين في هذه المسيرة من مناطق الهجرة وابوتقابة والمدينة السكنية والقرى الزراعية وعدد من المناطق بكنانة بقواتهم المسلحة والتي استقبلتهم فرحا بزخات الرصاص يدل على النصر المبين قريبا للشعب السوداني وقواته المسلحة ، مشيرا إلى ان قوات الشعب المسلحة السودانية لم تهزم خلال تاريخها الطويل ولن تهزمها مليشيات او أحزاب او فرق وجماعات.

فيما اعرب العقيد الركن فيصل محجوب قائد كتيبة الدفاع الجوي بكنانة عن شكره وتقديره لهذه الوقفة المشرفة من جماهير كنانة مع قواتهم المسلحة سندا وعضدا لها ، مؤكدا انها زادتهم دفعا معنويا كبيرا وأرسل بشريات وتطمينات بنصر عزيز للقوات المسلحة قريبا.

وفي ذات السياق استعرض العميد الركن طيار الفاتح بشار راشد قائد قاعدة كنانة الجوية مسيرة القوات المسلحة الحافلة بالبطولات ، مشيدا بهذا التداعي والدعم الكبير والسخي ماديا ومعنويا من جماهير منطقة كنانة، والذي يجسد صورة مميزة لتلاحم الشعب ووقوفه ومساندته لقواته المسلحة والذي كان له وقعا خاصا في نفوس ضباط وجنود القوات المسلحة بكنانة واكسبهم مزيدا من الروح المعنوية العالية.

وقال إن القوات المسلحة تعد المؤسسة القومية والشرعية الوحيدة المنوط بها حماية ورد اي عدوان على السودان، وهي المؤتمن عليها وقد أقسمت على حماية البلاد وبسط هيبة الدولة وحماية الأرواح والممتلكات من كل متمرد وعدوان داخليا وخارجيا.

واشار إلى ان المعركة الحالية مع التمرد تمضي وفقا لما هو مخطط لها، مضيفًا ان رؤية القيادة العليا للجيش في ادارة المعركة ترتكز على اهمية المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين والبنية التحتية للدولة.

السودان

WhatsApp Image 2023-05-28 at 9.42.29 PM (1)

WhatsApp Image 2023-05-28 at 9.42.28 PM

WhatsApp Image 2023-05-28 at 9.42.29 PM