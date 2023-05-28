كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن دور مصر تجاه الإخوة السودانيين، والمساعدات التي قدمتها مصر منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



ما الذي فعلته مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

_ 164 ألف سوداني تم منحهم دخول مصر حتى اليوم.

_ تم إصدار آلاف التأشيرات لإخواننا السودانيين

_ تم منح النساء والأطفال وكبار السن إمكانية الوصول على الفور وبدون تأشيرة.

- 30 طنا من المستلزمات الطبية الى بورتسودان.

- تسهيل إيصال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الدولية.

- تعزيز المعابر الحدودية بأفراد ومعدات إضافية

- 15 عيادة متنقلة والعديد من العيادات الثابتة والصيدليات.

- 12 قافلة طبية.

- خطوط خلوية مجانية.

- آلاف الوجبات الساخنة.

- 13 سيارة إسعاف مخصصة للجانب المصري من الحدود.

- 1050 حالة مرضية مزمنة مع الأدوية

- 157 حالة عناية مركزة.

- 120 عملية جراحية كبرى.

- 100 حالة غسيل كلى.

- 15 ألفًا من مستلزمات النظافة.

- مواصلات مجانية من المعابر الحدودية.

- الوصول غير المقيد إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى

-المركز الإنساني: أنشأه الهلال الأحمر المصري عند المعابر الحدودية.

منح حرية التنقل.

عدم إغلاق الحدود.

لا توجد مخيمات للاجئين.

لا توجد قيود على الحركة.

لا توجد تدابير وصفية.

لا عودة قسرية



ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟

ماذا قدمت مصر للسودانيين الوافدين منذ اندلاع الأزمة ؟