قائد الفرقة الأولى مشاة بمدني السودان: الحرب مع المتمردين لا تقبل الحياد

السودان

جدد إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، شكره وتقديره للمبادرات الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة، في حرب الكرامة ضد المتمردين والمرتزقة.

وعبر الوالي لدى مخاطبته صباح اليوم بقيادة الفرقة الأولى مشاة بمدني قافلة العزة والكرامة والتي سيرتها قرى شرق ود راوة عن فخره وإعزازه بمواطني الولاية الذين تسابقوا لدعم القوات المسلحة.

من جانبه قال اللواء أحمد الطيب قائد الفرقة الأولى مشاة، إن الحرب مع المتمردين لا تقبل الحياد وأن القوات المسلحة تدافع عن عزة وكرامة الشعب السوداني.

وأكد مصعب يوسف ممثل قرى شرق ود راوة وقوف أبناء المنطقة مع القوات المسلحة في خندق واحد ضد المتمردين والمأجورين وإستمرار القوافل حتى يتحقق النصر.

على صعيد آخر استقبل قائد الفرقة الأولى مشاة بمدني قافلة الدعم والمناصرة التي سيرتها قرية الحديبة أبو الحسن بمحلية أم القرى حيث أكد قائد الفرقة الأولى مشاة سيطرة القوات المسلحة على المعركة وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال إن الحرب القائمة الآن تستهدف تدمير إمكانيات البلاد وأشار للخراب الممنهج الذي تستخدمه المليشيات المتمردة في تدمير البنى التحتية من المؤسسات المدنية وغيرها وجدد شكره وتقديره لمواطني الجزيرة الذين ظلوا يتسابقون في تقديم قوافل الدعم والإسناد للقوات المسلحة.

فيما قطع فتح الرحمن محمد أحمد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، ممثل الوالي بأن القافلة تعبر عن وقفة أهالي منطقة الحديبة مع القوات المسلحة وهي تمثل دعم معنوي كبير للقوات المسلحة لمواجهة المتمردين.

وأكد خلف الله أحمد الشريف ممثل منطقة الحديبة وقوف أهالي المنطقة مع القوات المسلحة لدحر مليشيات الدعم السريع المتمردة وقال إن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد.