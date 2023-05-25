ارتباط تامر حسني ويارا السكري.. صورة تفضح قصة حبهما وفيديو يحسم الجدل (شاهد)

احتلت يارا السكري حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد فوزها بلقب "صاحبة أفضل ابتسامة" في مسابقة BEST SMILE لعام 2023، بعد منافسة ما يقرب من 42 فتاة من مختلف دول العالم، الحدث الذي جاء بالتزامن مع تداول أنباء عدة تُفيد ارتباطها بالمطرب تامر حسني وتسببها في طلاقه لزوجته وأم أبنائه بسمة بوسيل.

يارا السكري تفوز بلقب صاحبة أفضل ابتسامة لعام 2023

ارتباط تامر حسني ويارا السكري يتحول من شائعة إلى حقيقة:

جاءت أنباء ارتباط يارا السكري بالفنان تامر حسني بعد تداول صورة لها وسط الثلوج، نشرتها منذ ثلاثة أشهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي نظارة سوداء عكست صورة تامر واقفًا أمامها وهو يلتقط الصورة، ليقع بذلك في فخ النظارة، الذي أثبت تواجده معها في نفس المكان ذاك الوقت، وفسره البعض على وجود قصة حب تجمع بينهما وارتباطهما منذ تلك الفترة، ما أدى إلى انفصاله عن بسمة بوسيل.

تامر حسني وبسمة بوسيل ويارا السكري

مقطع فيديو من زفاف هالة عمر يكشف قصة حب تامر حسني ويارا السكري:

في السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته يارا السكري عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، أثناء حضورها حفل زفاف هالة عمر مديرة أعمال السوشيال ميديا للمطرب تامر حسني، والذي ظهرت فيه وهي ترتدي بليزر بدلة زعم البعض أنه جاكيت تامر حسني وتعمدت الظهور به لتكشف علاقتهما السرية.

يارا السكري بجاكيت بدلة تامر حسني

الجمهور يكتشف سر هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر واتهامها لها بالتسبب في طلاقهما:

نشر البعض صورة يارا السكري مرتدية بليزر بدلة تامر حسني وعلقوا عليها: "يارا السكري اللي تامر حسني طلق مراته عشانها كانت منزله فيديو امبارح من الفرح اللي حضره تامر، وتامر ملبسها جاكت البدلة بتاعته عشان البرد وبترقص، وأنا أقول بسمة بوسيل اتجننت امبارح ليه"، كما علق آخرون: "يارا السكري حبيبة تامر حسني اللي انفصل هو و مراته بسببها أهي ياجماعة، اللي هالة كانت بتوفق راسين ف الحلال بينها وبين تامر، لا أصيلة الصراحة لازم تامر يعتبرها بنته ووش السعد عليه كمان".

سرعان ما فسر البعض سبب هجوم المغربية بسمة بوسيل طليقة تامر حسني على هالة عمر يوم حفل زفافها، مشيرين إلى أنها السبب وراء انفصالهما، في حين اتهمها البعض أنها تعمدت دعوة يارا السكري لحضور حفل الزفاف لتظهر مع تامر حسني وتستفز بسمة، الأمر الذي جعل الأخيرة تتهمها بشكل مباشر أنها تسببت في خراب بيتها وهدم حياة أبنائها.

بسمة بوسيل على انستجرام

أول رد فعل من يارا السكري بعد أنباء ارتباطها بتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل:

تجاهلت يارا السكري الأنباء كافة التي تزعم ارتباطها بالمطرب تامر حسني، وتسببها في انفصاله عن بسمة بوسيل، إذْ فضلت أن تلتزم الصمت وتلتفت إلى حياتها العملية وتحتفل بفوزها بلقب "صاحبة أفضل ابتسامة" في مسابقة BEST SMILE لعام 2023.

يارا السكري

يارا السكري تفوز بلقب صاحبة أجمل ابتسامة لعام 2023:

نشرت يارا السكري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تروج للسياحة في مصر أثناء زيارتها لبعض الأماكن السياحية كالأهرامات، وأرفقته بتعليق: "السياحة المصرية ليس لها مثيل في العالم، ودائمًا تأتي مصر في المقدمة، جمالها لا يضاهى..أدعم السياحة المصرية".

يارا السكري

بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتكشف سر طلاقها من تامر حسني: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"

شاركت بسمة بوسيل متابعيها مقطع فيديو من زفاف هالة عمر على خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"، ثم شاركت منشور آخر قائلة: "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك .. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".

تامر حسني مع بسمة بوسيل ويارا السكري وهالة عمر

تاريخ سيء بين بسمة بوسيل وهالة عمر:

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُهاجم فيها بسمة بوسيل هالة عمر مديرة أعمال تامر حسني، ففي شهر مايو العام الماضي 2022، شاركت منشور غريب عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

تامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل عن هالة عمر: "ربنا ياخدلي حقي من إنسانة عاملة نفسها ملاك وهي شيطان"

كتبت بسمة بوسيل: "نفسي ربنا ياخدلي من إنسانة عاملة نفسها ملاك في حياتنا بس للأسف شيطان .. أكلت ما بينا عيش وملح بس للأسف اذتني ومش قادرة أسامحها .. ادعولي ربنا يجبلي حقي منها وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"، وزعم البعض حينها أنها تقصد هالة عمر مسئولة السوشيال ميديا لزوجها تامر حسني، في حين لم تنفي أو تؤكد بسمة الأمر ما أثار شكوك وتساؤلات الجمهور.

تامر حسني يثير الجدل برد فعله على تطورات أزمته مع بسمة بوسيل وسر علاقته بيارا السكري:

على صعيد آخر، خرج الفنان تامر حسني عن صمته ليرد على الجدل المثار حول أزمته الأخيرة مع بسمة بوسيل، واتهام مديرة أعماله هالة عمر بالتسبب في طلاقهما، فضلًا عن ارتباطه بيارا السكري، وقام بنشر رسائل عدة مستعينًا بعدد من أغانيه السابقة، أبرزها (100 وش، ارجعلي، عرفت اللي فيها، كمل لوحدك، كل اللي فات، هعيش حياتي، 180 درجة، انت عارف غلاوتك)، الأمر الذي حير جمهوره حول موقفه مما يحدث حوله وتطورات أزمته مع طليقته.

تامر حسني

تامر حسني على إنستجرام بعد أزمته مع بسمة بوسيل: "اللهم احفظنا من القريب قبل الغريب"

شارك تامر حسني جمهوره بمقطع مثير للجدل من أغنية "100 وش" والذي حرص على أن يبدأ به قائمة الأغاني التي نشرها على خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وجاءت كلماتها كالآتي: "اللهم احفظنا من القريب قبل الغريب، واحفظنا من اللي حافظنا وكارهنا وعامل حبيب، سواد سواد مفيش رحمة والطيبة تاهت في الزحمة بنشوفكوا في الحلوة وبس".

تامر حسني على انستجرام

طبيعة العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الطلاق:

جدير بالذكر أن العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل كانت على ما يرام حتى بعد إعلان خبر الطلاق رسميًا، وظهر ذلك أثناء حرصهما على التواجد معًا للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى (تاليا)، إذْ تداول البعض مقطع فيديو من عيد الميلاد ظهر فيه تامر حسني وبسمة بوسيل مع أبنائهما في جو أسري دافئ ومبهج، وهو يمزح معهم ويغنيان سويًّا أغنية عيد الميلاد لابنتهما، وظهرت التورتة على شكل كرة قدم وتحمل شعار اتحاد كرة القدم.