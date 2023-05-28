محمد صلاح وفيرمينو أساسيان في تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

أليسون بديلا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للريدز لمباراة ساوثهامبتون في ختام مسابقة الدوري الإنجليزي، لهذا الموسم، على ملعب سانت ماري.





شهدت القائمة الدفع بـ كيلهير أساسيًا في حراسة المرمى، وتواجد أليسون بيكر على مقاعد البدلاء، فيما يتواجد محمد صلاح وفيرمينو وجوتا في التشكيل الأساسي.



تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون:

في حراسة المرمى: كيلهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس.

في خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.



ويأتي فريق ليفربول في المركز الخامس ويملك 66 نقطة الذي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 24 نقطة والذي تأكد هبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب".



وتقام المباراة من دون أي دوافع، إذ أخفق ليفربول في حجز مقعد في المربع الذهبي، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما هبط ساوثهامبتون إلى تشامبيونشيب بشكل رسمي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 24 نقطة في المركز العشرين وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1، بصفتها الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدروي الإنجليزي في الشرق الأوسط.

وحرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على توديع رباعي الفريق الراحل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما أعلن نادي ليفربول عدم التجديد لهم.

نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحد أجمل الأشياء في كرة القدم، أنها جعلتني ألتقي وأتشارك اللحظات مع أشخاص عظيمة".

وتابع محمد صلاح: "بوبي وميلي وأوكس ونابي، سأفتقدكم جميعًا، وأتمنى أن نلتقي مجددًا".

كان نادي ليفربول الإنجليزي أعلن منذ أيام رحيل 4 نجوم من صفوف الفريق بنهاية الموسم، وذلك بعد انتهاء عقودهم، ليتفق الطرفان على عدم التجديد، ويتكون نهاية مسيرتهم مع الريدز يوم 30 يونيو المقبل.